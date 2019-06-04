Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
Era kalea, 27
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Ostatuko faltziak
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Era kalea, 27
Nalongo hormak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Herrira sartzeko bidean, atseden-lekua, saltzeko makinekin, WiFi eremua eta entxufeak eta telefono-kargagailua.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 22
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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