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Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa

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Ostatuko faltziak

Konexiorik gabe erabilgarri
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La naranja peregrina

Era kalea, 27
Nalongo hormak

685 245 111

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Herrira sartzeko bidean, atseden-lekua, saltzeko makinekin, WiFi eremua eta entxufeak eta telefono-kargagailua.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa Etapa 22

Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa

km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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