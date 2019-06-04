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Camí del Nord Etapa d'Avilés a Soto de Luiña

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Fali´s Alberg

Disponible sense connexió
15
0
La naranja peregrina

Carrer Era 27
Murs de Nalón

685 245 111

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: A peu del camí a l'entrada del poble, amb àrea de descans amb màquines expenedores, zona Wi-Fi i endolls i carregador de telèfons.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa d'Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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