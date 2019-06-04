Camí del Nord Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
Carrer Era 27
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Fali´s Alberg
Disponible sense connexió
150
Carrer Era 27
Murs de Nalón
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: A peu del camí a l'entrada del poble, amb àrea de descans amb màquines expenedores, zona Wi-Fi i endolls i carregador de telèfons.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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