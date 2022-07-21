Via da Prata Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos
Avd . De España, 43
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Casa Salvadora
Dispoñible sen conexión
10
Avd . De España, 43
Castilblanco de los Arroyos
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Manuela Lopez
Observacións: Aberto
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 2
Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos
km 17,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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