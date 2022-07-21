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Via da Prata Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

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Casa Salvadora

Dispoñible sen conexión
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Casa Salvadora

Avd . De España, 43
Castilblanco de los Arroyos

615500963

[email protected]

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Manuela Lopez

Observacións: Aberto

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos Etapa 2

Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

km 17,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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