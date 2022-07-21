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Via de la Plata Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

Casa Salvadora

Disponible sin conexión
157
0
Casa Salvadora

Avd . De España, 43
Castilblanco de los Arroyos

615500963

[email protected]

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Manuela Lopez

Observaciones: Abierto

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos Etapa 2

Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

km 17,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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