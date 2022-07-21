Via de la Plata Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos
Avd . De España, 43
Casa Salvadora
Disponible sin conexión
1570
Avd . De España, 43
Castilblanco de los Arroyos
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Manuela Lopez
Observaciones: Abierto
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 2
Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos
km 17,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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