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Zilarraren Bidea Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa

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Salvadora etxea

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Salvadora etxea

Abd. Espainiakoa, 43
Castilblanco de los Arroyos

615500963

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuela Lopez

Oharrak: Irekia

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa Etapa 2

Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa

km 17,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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