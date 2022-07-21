Zilarraren Bidea Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa
Abd. Espainiakoa, 43
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Salvadora etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Abd. Espainiakoa, 43
Castilblanco de los Arroyos
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuela Lopez
Oharrak: Irekia
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 2
Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa
km 17,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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