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Via de la Plata Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols

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Casa Salvadora

Disponible sense connexió
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Casa Salvadora

Avd . D'Espanya, 43
Castilblanco dels Rierols

615500963

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuela Lopez

Observacions: Obert

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols Etapa 2

Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols

km 17,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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