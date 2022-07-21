Via de la Plata Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols
Avd . D'Espanya, 43
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Casa Salvadora
Disponible sense connexió
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Avd . D'Espanya, 43
Castilblanco dels Rierols
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuela Lopez
Observacions: Obert
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 2
Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols
km 17,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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