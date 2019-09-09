Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
Lugar Ou Cobelo 1
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Casa Rural Arrebol
Dispoñible sen conexión
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Lugar Ou Cobelo 1
Parga
Propiedade do albergue: Particular
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Propietario
Persoa encargada de atender o albergue: Lola Navarro
Observacións: A 9 km de Baamonde
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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