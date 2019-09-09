Iparraldeko Bidea Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa
Lekua O Kobelo 1
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Arreol landetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Lekua O Kobelo 1
Parga
Aterpetxearen jabegoa: Partikularra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lola Navarro
Oharrak: Baamonetik 9 km-ra
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 31
Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa
km 41,3
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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