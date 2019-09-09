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Iparraldeko Bidea Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa

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Arreol landetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Casa exterior

Lekua O Kobelo 1
Parga

982 373 367 / / 679 872 798

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Partikularra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lola Navarro

Oharrak: Baamonetik 9 km-ra

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa Etapa 31

Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa

km 41,3
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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