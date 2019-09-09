Camí del Nord Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
Lloc O Cobelo 1
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Casa Rural Arrebol
Disponible sense connexió
00
Lloc O Cobelo 1
Parga
Propietat de l'alberg: Particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Propietari
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lola Navarro
Observacions: A 9 km de Baamonde
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
km 41,3
Temps 10H 15’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots