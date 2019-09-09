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Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

Casa Rural Arrebol

Disponible sin conexión
6
0
Casa exterior

Lugar O Cobelo 1
Parga

982 373 367 // 679 872 798

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Propietario

Persona encargada de atender el albergue: Lola Navarro

Observaciones: A 9 km de Baamonde

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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