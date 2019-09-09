Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
Lugar O Cobelo 1
Casa Rural Arrebol
Disponible sin conexión
60
Lugar O Cobelo 1
Parga
Propiedad del albergue: Particular
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Propietario
Persona encargada de atender el albergue: Lola Navarro
Observaciones: A 9 km de Baamonde
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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