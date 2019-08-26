Camiño Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta
rúa Maior, 10
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Casa Rural Aldekoa
Dispoñible sen conexión
00
rúa Maior, 10
Ziga
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Martin Mendiburu
Observacións:
Camiño Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 4
Etapa de Elizondo a Berroeta
km 9,7
Tempo 02H 15’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo