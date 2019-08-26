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Camiño Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta

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Casa Rural Aldekoa

Dispoñible sen conexión
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JARDIN

rúa Maior, 10
Ziga

948-452606 699-478028

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Martin Mendiburu

Observacións:

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Elizondo a Berroeta Etapa 4

Etapa de Elizondo a Berroeta

km 9,7
Tempo 02H 15’
Dificultade media
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