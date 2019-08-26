Camino Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta
calle Mayor, 10
Casa Rural Aldekoa
Disponible sin conexión
190
calle Mayor, 10
Ziga
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Martin Mendiburu
Observaciones:
Camino Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 4
Etapa de Elizondo a Berroeta
km 9,7
Tiempo 02H 15’
Dificultad Media
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