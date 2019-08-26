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Camino Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta

Casa Rural Aldekoa

Disponible sin conexión
19
0
JARDIN

calle Mayor, 10
Ziga

948-452606 699-478028

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Martin Mendiburu

Observaciones:

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Elizondo a Berroeta Etapa 4

Etapa de Elizondo a Berroeta

km 9,7
Tiempo 02H 15’
Dificultad Media
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