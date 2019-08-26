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Camí Baztanés Etapa d'Elizondo a Berroeta

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Casa Rural Aldekoa

Disponible sense connexió
9
0
JARDIN

carrer Major, 10
Ziga

948-452606 699-478028

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martin Mendiburu

Observacions:

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa d'Elizondo a Berroeta Etapa 4

Etapa d'Elizondo a Berroeta

km 9,7
Temps 02H 15’
Dificultat mitjana
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