Camí Baztanés Etapa d'Elizondo a Berroeta
carrer Major, 10
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Casa Rural Aldekoa
Disponible sense connexió
90
carrer Major, 10
Ziga
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martin Mendiburu
Observacions:
Camí Baztanés
Etapes 6
km 109,4
Etapa 4
Etapa d'Elizondo a Berroeta
km 9,7
Temps 02H 15’
Dificultat mitjana
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