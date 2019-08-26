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Baztango Bidea Elizondotik Berroetaraino

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Aldekoa Landetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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JARDIN

Kale Nagusia, 10
Ziga

948-452606699-478028 kontu-saila

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin Mendiburu

Oharrak:

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Elizondotik Berroetaraino Etapa 4

Elizondotik Berroetaraino

km 9,7
Denbora 02H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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