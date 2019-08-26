Baztango Bidea Elizondotik Berroetaraino
Kale Nagusia, 10
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Aldekoa Landetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Kale Nagusia, 10
Ziga
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin Mendiburu
Oharrak:
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak