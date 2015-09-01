Via da Prata Etapa de Zafra a Almendralejo
C/ Carrillo Arenas, 40
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Casa Perín
Dispoñible sen conexión
3500
C/ Carrillo Arenas, 40
Villafranca de los Barros (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Guerrero
Observacións: Anteriormente era albergue, agora é Casa Rural
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 7
Etapa de Zafra a Almendralejo
km 36,7
Tempo 09H 15’
Dificultade media
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