Zilarraren Bidea Zafra - Almendralejo etapa
Carrillo Arenas kalea, 40
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Perin etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3520
Carrillo Arenas kalea, 40
Villafranca de los Barros (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Guerrero
Oharrak: Lehen aterpetxea zen, orain landetxea da
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 7
Zafra - Almendralejo etapa
km 36,7
Denbora 09H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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