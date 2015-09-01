Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Zilarraren Bidea Zafra - Almendralejo etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Perin etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
352
0
Casa perin

Carrillo Arenas kalea, 40
Villafranca de los Barros (Badajoz)

646 179 914

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Guerrero

Oharrak: Lehen aterpetxea zen, orain landetxea da

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Zafra - Almendralejo etapa Etapa 7

Zafra - Almendralejo etapa

km 36,7
Denbora 09H 15’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi