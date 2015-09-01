Via de la Plata Etapa de Zafra a Almendralejo
C/ Carrillo Arenas, 40
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Casa Perín
Disponible sense connexió
3500
C/ Carrillo Arenas, 40
Villafranca dels Fangs (Badajoz)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel Guerrero
Observacions: Anteriorment era alberg, ara és Casa Rural
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 7
Etapa de Zafra a Almendralejo
km 36,7
Temps 09H 15’
Dificultat mitjana
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