Via de la Plata Etapa de Zafra a Almendralejo
C/ Carrillo Arenas, 40
Casa Perín
Disponible sin conexión
3544
C/ Carrillo Arenas, 40
Villafranca de los Barros (Badajoz)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Isabel Guerrero
Observaciones: Anteriormente era albergue, ahora es Casa Rural
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 7
Etapa de Zafra a Almendralejo
km 36,7
Tiempo 09H 15’
Dificultad Media
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