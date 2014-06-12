Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Lusío, 5 (Concello de Samos)
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Casa Forte de Lusío
Dispoñible sen conexión
2950
Lusío, 5 (Concello de Samos)
Lusío
Propiedade do albergue: Mosteiro de Samos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Lusío atópase na variante que vai por Samos e está localizado entre San Cristovo do Real e Renche. Está a uns 400 metros do Camiño e sinalizado.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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