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Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

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Casa Forte de Lusío

Dispoñible sen conexión
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Casa forte lusio

Lusío, 5 (Concello de Samos)
Lusío

Carece de teléfono de información ao peregrino

Propiedade do albergue: Mosteiro de Samos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Lusío atópase na variante que vai por Samos e está localizado entre San Cristovo do Real e Renche. Está a uns 400 metros do Camiño e sinalizado.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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