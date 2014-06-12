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Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Casa Forte de Lusío

Disponible sin conexión
310
40
Casa forte lusio

Lusío, 5 (Concello de Samos)
Lusío

Carece de teléfono de información al peregrino

Propiedad del albergue: Monasterio de Samos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Lusío se encuentra en la variante que va por Samos y está localizado entre San Cristovo do Real y Renche. Está a unos 400 metros del Camino y señalizado.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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