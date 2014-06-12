Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Lusío, 5 (Concello de Samos)
Casa Forte de Lusío
Disponible sin conexión
31040
Lusío, 5 (Concello de Samos)
Lusío
Propiedad del albergue: Monasterio de Samos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Lusío se encuentra en la variante que va por Samos y está localizado entre San Cristovo do Real y Renche. Está a unos 400 metros del Camino y señalizado.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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