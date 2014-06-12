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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Casa Forte de Lusío

Disponible sense connexió
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Casa forte lusio

Lusío, 5 (Concello de Samos)
Lusío

Manca de telèfon d'informació al pelegrí

Propietat de l'alberg: Monestir de Samos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Lusío es troba en la variant que va per Samos i està localitzat entre San Cristovo do Real i Renche. Està a uns 400 metres del Camí i senyalitzat.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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