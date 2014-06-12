Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
Lusío, 5 (Concello de Samos)
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Casa Forte de Lusío
Disponible sense connexió
2950
Lusío, 5 (Concello de Samos)
Lusío
Propietat de l'alberg: Monestir de Samos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Lusío es troba en la variant que va per Samos i està localitzat entre San Cristovo do Real i Renche. Està a uns 400 metres del Camí i senyalitzat.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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