Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
Lusio, 5 (Concello de Samos)
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Lusioko Forte etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2950
Lusio, 5 (Concello de Samos)
Lusioa
Aterpetxearen jabegoa: Samosko monasterioa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Samosetik doan saihesbidean dago Lusio, San Cristovo do Real eta Renche artean. Bidetik 400 bat metrora dago eta seinalatuta.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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