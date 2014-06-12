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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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Lusioko Forte etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
295
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Casa forte lusio

Lusio, 5 (Concello de Samos)
Lusioa

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Aterpetxearen jabegoa: Samosko monasterioa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Samosetik doan saihesbidean dago Lusio, San Cristovo do Real eta Renche artean. Bidetik 400 bat metrora dago eta seinalatuta.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Lusioko Forte etxea

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