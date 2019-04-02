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Casa dos Fidalgos
C/ Alvarez Veiga 36
Hospital de Órbigo
Propiedade do albergue: privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: privado
Persoa encargada de atender o albergue: Juan de Deus
Observacións: Antiga casa parroquial reformada en 2018 con todas as comodidades. Duchas de Hidromasaxe, liteiras 'Intimate Bunk' dotadas de luz de cortesia, enchufe e cortina para ter total intimidade. Habitacións dobres con baño privado de hidromasaxe. Amplo salón comedor e Xardín interior.
Camiño Francés
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
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