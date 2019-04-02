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Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

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Casa dos Fidalgos

Dispoñible sen conexión
24
0
Casa de los hidalgos

C/ Alvarez Veiga 36
Hospital de Órbigo

699198755

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: privado

Persoa encargada de atender o albergue: Juan de Deus

Observacións: Antiga casa parroquial reformada en 2018 con todas as comodidades. Duchas de Hidromasaxe, liteiras 'Intimate Bunk' dotadas de luz de cortesia, enchufe e cortina para ter total intimidade. Habitacións dobres con baño privado de hidromasaxe. Amplo salón comedor e Xardín interior.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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