Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Hidalgotarren etxea
Alvarez Vega kalea 36
Orbiboko Ospitalea
Aterpetxearen jabegoa: pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Juan de Dios
Oharrak: 2018an eraberritutako etxe zaharra, erosotasun guztiekin. Hidromasajeko dutxak, 'Dietate Bunk' literaiak, kortesia, entxufe eta gortina argiz hornituta, intimitate osoa izateko. Gela bikoitzak hidromasaje-bainu pribatuarekin. Jangela zabala eta barruko lorategia.
Bide frantsesa
Astorgako bideko San Martin etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak