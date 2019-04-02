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Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa

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Hidalgotarren etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
25
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Casa de los hidalgos

Alvarez Vega kalea 36
Orbiboko Ospitalea

699198755

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Juan de Dios

Oharrak: 2018an eraberritutako etxe zaharra, erosotasun guztiekin. Hidromasajeko dutxak, 'Dietate Bunk' literaiak, kortesia, entxufe eta gortina argiz hornituta, intimitate osoa izateko. Gela bikoitzak hidromasaje-bainu pribatuarekin. Jangela zabala eta barruko lorategia.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgako bideko San Martin etapa Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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