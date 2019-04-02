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Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Casa de los Hidalgos

Disponible sin conexión
28
5
Casa de los hidalgos

C/ Alvarez Vega 36
Hospital de Órbigo

699198755

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: privado

Persona encargada de atender el albergue: Juan de Dios

Observaciones: Antigua casa parroquial reformada en 2018 con todas las comodidades. Duchas de Hidromasaje, literas 'Intimate Bunk' dotadas de luz de cortesia, enchufe y cortina para tener total intimidad. Habitaciones dobles con baño privado de hidromasaje. Amplio salón comedor y Jardín interior.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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