Casa de los Hidalgos
C/ Alvarez Vega 36
Hospital de Órbigo
Propiedad del albergue: privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: privado
Persona encargada de atender el albergue: Juan de Dios
Observaciones: Antigua casa parroquial reformada en 2018 con todas las comodidades. Duchas de Hidromasaje, literas 'Intimate Bunk' dotadas de luz de cortesia, enchufe y cortina para tener total intimidad. Habitaciones dobles con baño privado de hidromasaje. Amplio salón comedor y Jardín interior.
Camino Francés
Etapa de San Martín del Camino a Astorga
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