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Casa dels Gentilhomes
C/ Alvarez Vega 36
Hospital d'Órbigo
Propietat de l'alberg: privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan de Déu
Observacions: Antiga casa parroquial reformada en 2018 amb totes les comoditats. Dutxes d'Hidromasaje, lliteres 'Intimate Bunk' dotades de llum de cortesia, endoll i cortina per tenir total intimitat. Habitacions dobles amb bany privat d'hidromasaje. Ampli saló menjador i Jardí interior.
Camí Francès
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
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