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Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

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Casa dels Gentilhomes

Disponible sense connexió
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Casa de los hidalgos

C/ Alvarez Vega 36
Hospital d'Órbigo

699198755

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan de Déu

Observacions: Antiga casa parroquial reformada en 2018 amb totes les comoditats. Dutxes d'Hidromasaje, lliteres 'Intimate Bunk' dotades de llum de cortesia, endoll i cortina per tenir total intimitat. Habitacions dobles amb bany privat d'hidromasaje. Ampli saló menjador i Jardí interior.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga Etapa 20

Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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