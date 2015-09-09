Via da Prata Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
Praza do Reloxo, 9
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Casa do Reloxo
Dispoñible sen conexión
1010
Praza do Reloxo, 9
Almadén de la Plata (Sevilla)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Luís Martínez
Observacións: Casa rural habilitada como albergue de peregrinos desde xuño de 2010
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 3
Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
km 29,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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