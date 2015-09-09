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Via da Prata Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

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Casa do Reloxo

Dispoñible sen conexión
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0
Casa del reloj

Praza do Reloxo, 9
Almadén de la Plata (Sevilla)

692 552 659

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Luís Martínez

Observacións: Casa rural habilitada como albergue de peregrinos desde xuño de 2010

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata Etapa 3

Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

km 29,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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