Zilarraren Bidea Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata
Erlojuaren plaza, 9
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Erlojuaren etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1020
Erlojuaren plaza, 9
Almadén de la Plata (Sevilla)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis Martinez
Oharrak: Landetxea, erromesen aterpetxe moduan gaitua 2010eko ekainetik
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 3
Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata
km 29,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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