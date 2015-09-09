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Zilarraren Bidea Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata

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Erlojuaren etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
102
0
Casa del reloj

Erlojuaren plaza, 9
Almadén de la Plata (Sevilla)

692 552 659

rural [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis Martinez

Oharrak: Landetxea, erromesen aterpetxe moduan gaitua 2010eko ekainetik

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata Etapa 3

Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata

km 29,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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