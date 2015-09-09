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Via de la Plata Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata

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Casa del Rellotge

Disponible sense connexió
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Casa del reloj

Plaça del Rellotge, 9
Almadén de la Plata (Sevilla)

692 552 659

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Luis Martínez

Observacions: Casa rural habilitada com a alberg de pelegrins des de juny de 2010

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata Etapa 3

Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata

km 29,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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