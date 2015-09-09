Via de la Plata Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
Plaza del Reloj, 9
Casa del Reloj
Disponible sin conexión
14423
Plaza del Reloj, 9
Almadén de la Plata (Sevilla)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Luis Martínez
Observaciones: Casa rural habilitada como albergue de peregrinos desde junio de 2010
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 3
Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
km 29,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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