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Via de la Plata Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

Casa del Reloj

Disponible sin conexión
144
23
Casa del reloj

Plaza del Reloj, 9
Almadén de la Plata (Sevilla)

692 552 659

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Luis Martínez

Observaciones: Casa rural habilitada como albergue de peregrinos desde junio de 2010

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata Etapa 3

Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

km 29,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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