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Camiño Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

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Casa da Confraría da Santo

Dispoñible sen conexión
374
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03 albergue casa del santo

C/ Maior, 38 baixo
Santo Domingo da Calzada (A Rioxa)

941 34 33 90, 649 01 33 94

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Cófrades da Confraría do Santo

Observacións: Albergue inaugurado en abril de 2009. O antigo albergue aínda se utiliza cando se enche o novo e nos meses de menor afluencia. Ten ascensor e hai oratorio na planta baixa.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

km 21,0
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
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