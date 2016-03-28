Camiño Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada
C/ Maior, 38 baixo
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Casa da Confraría da Santo
Dispoñible sen conexión
3740
C/ Maior, 38 baixo
Santo Domingo da Calzada (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Cófrades da Confraría do Santo
Observacións: Albergue inaugurado en abril de 2009. O antigo albergue aínda se utiliza cando se enche o novo e nos meses de menor afluencia. Ten ascensor e hai oratorio na planta baixa.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 9
Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada
km 21,0
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
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