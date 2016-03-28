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Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

Casa de la Cofradía del Santo

Disponible sin conexión
391
336
03 albergue casa del santo

Calle Mayor - 38-42
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

941 34 33 90 - 649 01 33 94

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cofradía del Santo

Persona encargada de atender el albergue: Cófrades de la Cofradía del Santo

Observaciones: La Cofradía atiende a los peregrinos desde 1106, ininterrumpidamente. El edificio nuevo fue inaugurado en marzo de 2009. El albergue antiguo se utiliza cuando se llena el nuevo y en los meses de menor afluencia. Tiene ascensor y capilla en la planta baja.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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