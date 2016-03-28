Casa de la Cofradía del Santo

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cofradía del Santo

Persona encargada de atender el albergue: Cófrades de la Cofradía del Santo

Observaciones: La Cofradía atiende a los peregrinos desde 1106, ininterrumpidamente. El edificio nuevo fue inaugurado en marzo de 2009. El albergue antiguo se utiliza cuando se llena el nuevo y en los meses de menor afluencia. Tiene ascensor y capilla en la planta baja.