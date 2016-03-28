Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada
Calle Mayor - 38-42
Casa de la Cofradía del Santo
Disponible sin conexión
391336
Calle Mayor - 38-42
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cofradía del Santo
Persona encargada de atender el albergue: Cófrades de la Cofradía del Santo
Observaciones: La Cofradía atiende a los peregrinos desde 1106, ininterrumpidamente. El edificio nuevo fue inaugurado en marzo de 2009. El albergue antiguo se utiliza cuando se llena el nuevo y en los meses de menor afluencia. Tiene ascensor y capilla en la planta baja.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 9
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada
km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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