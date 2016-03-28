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Camí Francès Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada

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Casa de la Confraria del Sant

Disponible sense connexió
374
1
03 albergue casa del santo

C/ Major, 38 sota
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

941 34 33 90, 649 01 33 94

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cófrades de la Confraria del Sant

Observacions: Alberg inaugurat a l'abril de 2009. L'antic alberg encara s'utilitza quan s'omple el nou i en els mesos de menor afluència. Té ascensor i hi ha oratori en la planta baixa.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada

km 21,0
Temps 04H 45’
Dificultat baixa
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