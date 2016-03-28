Camí Francès Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada
C/ Major, 38 sota
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Casa de la Confraria del Sant
Disponible sense connexió
3741
C/ Major, 38 sota
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cófrades de la Confraria del Sant
Observacions: Alberg inaugurat a l'abril de 2009. L'antic alberg encara s'utilitza quan s'omple el nou i en els mesos de menor afluència. Té ascensor i hi ha oratori en la planta baixa.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 9
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada
km 21,0
Temps 04H 45’
Dificultat baixa
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