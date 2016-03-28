Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
Kale Nagusia, 38 behea
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Santuaren Kofradiaren Etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3740
Kale Nagusia, 38 behea
Santo Domingo de la Calzada (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santuaren Kofradiako kofradeak
Oharrak: 2009ko apirilean inauguratutako aterpetxea. Lehengo aterpetxea berria betetzen denean eta jende gutxien dagoen hilabeteetan erabiltzen da oraindik. Igogailua du eta otoiztegia dago beheko solairuan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 9
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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