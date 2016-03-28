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Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

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Santuaren Kofradiaren Etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
374
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03 albergue casa del santo

Kale Nagusia, 38 behea
Santo Domingo de la Calzada (Errioxa)

941 34 33 90, 649 01 33 94

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santuaren Kofradiako kofradeak

Oharrak: 2009ko apirilean inauguratutako aterpetxea. Lehengo aterpetxea berria betetzen denean eta jende gutxien dagoen hilabeteetan erabiltzen da oraindik. Igogailua du eta otoiztegia dago beheko solairuan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea Etapa 9

Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Santuaren Kofradiaren Etxea

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