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Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña

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Casa Carmina Hostel

Dispoñible sen conexión
477
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Casa carmina hostel

Avenida de Riego, 21-23
Muros de Nalón

(+34) 985583137 / 646135438

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Sara e familia

Observacións: Almorzos de 07.00h a 09.30h. Menú de peregrino de 19.00h a 21.30h.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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