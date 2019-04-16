Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña
Avenida de Riego, 21-23
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Casa Carmina Hostel
Dispoñible sen conexión
4770
Avenida de Riego, 21-23
Muros de Nalón
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sara e familia
Observacións: Almorzos de 07.00h a 09.30h. Menú de peregrino de 19.00h a 21.30h.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa de Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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