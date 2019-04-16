Camino del Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña
Avenida de Riego, 21-23
Casa Carmina Hostel
Disponible sin conexión
47929
Avenida de Riego, 21-23
Muros de Nalón
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Sara y familia
Observaciones: Desayunos de 07.00h a 09.30h. Menú de peregrino de 19.00h a 21.30h.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa de Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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