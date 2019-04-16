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Camino del Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña

Casa Carmina Hostel

Disponible sin conexión
479
29
Casa carmina hostel

Avenida de Riego, 21-23
Muros de Nalón

(+34) 985583137 / 646135438

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sara y familia

Observaciones: Desayunos de 07.00h a 09.30h. Menú de peregrino de 19.00h a 21.30h.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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