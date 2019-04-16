Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
Riegoko etorbidea, 21-23
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Carmina Hostel etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4770
Riegoko etorbidea, 21-23
Nalongo harresiak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sara eta familia
Oharrak: Gosariak 07:00etatik 09:30era. Erromesen menua 19.00etatik 21.30era.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 22
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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