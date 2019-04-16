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Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa

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Carmina Hostel etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
477
0
Casa carmina hostel

Riegoko etorbidea, 21-23
Nalongo harresiak

(+34) 985583137 / 646135438

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sara eta familia

Oharrak: Gosariak 07:00etatik 09:30era. Erromesen menua 19.00etatik 21.30era.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa Etapa 22

Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa

km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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