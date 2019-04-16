Camí del Nord Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
Avinguda de Reg, 21-23
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Casa Carmina Hostel
Disponible sense connexió
4770
Avinguda de Reg, 21-23
Murs de Nalón
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sara i família
Observacions: Desdejunis de 07.00h a 09.30h. Menú de pelegrí de 19.00h a 21.30h.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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