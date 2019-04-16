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Camí del Nord Etapa d'Avilés a Soto de Luiña

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Casa Carmina Hostel

Disponible sense connexió
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Casa carmina hostel

Avinguda de Reg, 21-23
Murs de Nalón

(+34) 985583137 / 646135438

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sara i família

Observacions: Desdejunis de 07.00h a 09.30h. Menú de pelegrí de 19.00h a 21.30h.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa d'Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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