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Casa Bolboreta
Ou Vilar de Remonde, s/n
Vilar de Remonde (Concello de Palas de Rei)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Patricia e Pilar
Observacións: O albergue atópase na aldea de Vilar de Remonde, a un quilómetro e medio do camiño. Habería que continuar a etapa de Pas até Casanova onde se recollen aos peregrinos.Admítense mascotas
Camiño Francés
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
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