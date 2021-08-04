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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Casa Bolboreta

Disponible sin conexión
2
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O Vilar de Remonde, s/n
Vilar de Remonde (Concello de Palas de Rei)

609124717

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Patricia y Pilar

Observaciones: El albergue se encuentra en la aldea de Vilar de Remonde, a un kilómetro y medio del camino. Habría que continuar la etapa de Palas hasta Casanova donde se recogen a los peregrinos. Se admiten mascotas

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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