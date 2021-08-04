Casa Bolboreta
O Vilar de Remonde, s/n
Vilar de Remonde (Concello de Palas de Rei)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Patricia y Pilar
Observaciones: El albergue se encuentra en la aldea de Vilar de Remonde, a un kilómetro y medio del camino. Habría que continuar la etapa de Palas hasta Casanova donde se recogen a los peregrinos. Se admiten mascotas
Camino Francés
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
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