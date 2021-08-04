Casa Bolboreta

O Vilar de Remonde, s/n

Vilar de Remonde (Concello de Palas de Rei) 609124717 [email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Patricia y Pilar

Observaciones: El albergue se encuentra en la aldea de Vilar de Remonde, a un kilómetro y medio del camino. Habría que continuar la etapa de Palas hasta Casanova donde se recogen a los peregrinos. Se admiten mascotas