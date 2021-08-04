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Bolboreta etxea
O Vilar de Remonde, zk.g.
Vilar de Remonde (Concello de Palas de Rei)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Patricia eta Pilar
Oharrak: Vilar de Remonde herrixkan dago aterpetxea, bidetik kilometro eta erdira. Palasen garaiari jarraitu beharko litzaioke Casanovaraino, non erromesak biltzen baitira. Maskotak onartzen dira.
Bide frantsesa
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak