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Casa Bolboreta
O Vilar de Remonde, s/n
Vilar de Remonde (Concello de Pal·las de Rei)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Patricia i Pilar
Observacions: L'alberg es troba en el llogaret de Vilar de Remonde, a un quilòmetre i mitjà del camí. Caldria continuar l'etapa de Pal·las fins Casanova on es recullen als pelegrins.S'admeten mascotes
Camí Francès
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
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