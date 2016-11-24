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Branco Albergue
Rúa Galeras, 30 (a 5 minutos da catedral)
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Irmáns Branco CB.
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Irmáns Branco CB.
Persoa encargada de atender o albergue: Victorino Branco
Observacións: Ofrecen té de forma gratuíta, así como produtos de alimentación tales como azucre, sal, aceite, vinagre e pastelería varia dependendo do día.
Camiño Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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