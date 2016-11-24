Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Blanco Albergui

Disponible sense connexió
20
0
Albergue blanco

Rúa Galeres, 30 (a 5 minuts de la catedral)
Santiago de Compostel·la

881 976 850, 699 591 238

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Germans Blanco CB.

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germans Blanco CB.

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Victorino Blanco

Observacions: Ofereixen te de forma gratuïta, així com productes d'alimentació tals com a sucre, sal, oli, vinagre i brioixeria vària depenent del dia.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies