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Blanco Albergui
Rúa Galeres, 30 (a 5 minuts de la catedral)
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Germans Blanco CB.
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germans Blanco CB.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Victorino Blanco
Observacions: Ofereixen te de forma gratuïta, així com productes d'alimentació tals com a sucre, sal, oli, vinagre i brioixeria vària depenent del dia.
Camí Francès
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
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