Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Aterpetxeko zuria

Konexiorik gabe erabilgarri
20
0
Albergue blanco

Rúa Galeras, 30 (katedraletik 5 minutura)
Santiago

881 976 850, 699 591 238

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: CB neba-arrebak.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: CB neba-arrebak.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Victorino Blanco

Oharrak: Teak doan eskaintzen dituzte, baita elikagaiak, gatza, olioa, ozpina eta opilak ere, egunaren arabera.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi