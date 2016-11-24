Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Rúa Galeras, 30 (katedraletik 5 minutura)
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Aterpetxeko zuria
Konexiorik gabe erabilgarri
200
Rúa Galeras, 30 (katedraletik 5 minutura)
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: CB neba-arrebak.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: CB neba-arrebak.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Victorino Blanco
Oharrak: Teak doan eskaintzen dituzte, baita elikagaiak, gatza, olioa, ozpina eta opilak ere, egunaren arabera.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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