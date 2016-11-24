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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Blanco Albergue

Disponible sin conexión
37
10
Albergue blanco

Rúa Galeras, 30 (a 5 minutos de la catedral)
Santiago de Compostela

881 976 850, 699 591 238

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Hermanos Blanco CB.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermanos Blanco CB.

Persona encargada de atender el albergue: Victorino Blanco

Observaciones: Ofrecen té de forma gratuita, así como productos de alimentación tales como azúcar, sal, aceite, vinagre y bollería varia dependiendo del día.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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