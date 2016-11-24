Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Rúa Galeras, 30 (a 5 minutos de la catedral)
Blanco Albergue
Disponible sin conexión
3710
Rúa Galeras, 30 (a 5 minutos de la catedral)
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Hermanos Blanco CB.
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermanos Blanco CB.
Persona encargada de atender el albergue: Victorino Blanco
Observaciones: Ofrecen té de forma gratuita, así como productos de alimentación tales como azúcar, sal, aceite, vinagre y bollería varia dependiendo del día.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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