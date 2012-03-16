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Via da Prata Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

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Aloxamento do peregrino

Dispoñible sen conexión
1589
0
Alojamiento del peregrino

C/ Pablo Picasso,17 (á entrada da localidade, xunto ao Camiño)
El Real de la Jara (Sevilla)

654 862 553

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rocío Gordito e Antonio Torres

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio Etapa 4

Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

km 34,5
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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