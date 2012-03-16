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Via de la Plata Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

Alojamiento del peregrino

Disponible sin conexión
1598
20
Alojamiento del peregrino

C/ Pablo Picasso,17 (a la entrada de la localidad, junto al Camino)
El Real de la Jara (Sevilla)

654 862 553

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rocío Gordito y Antonio Torres

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio Etapa 4

Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

km 34,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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