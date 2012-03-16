Via de la Plata Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
C/ Pablo Picasso,17 (a la entrada de la localidad, junto al Camino)
Alojamiento del peregrino
Disponible sin conexión
159820
C/ Pablo Picasso,17 (a la entrada de la localidad, junto al Camino)
El Real de la Jara (Sevilla)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Rocío Gordito y Antonio Torres
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 4
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
km 34,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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