Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Zilarraren Bidea Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Erromesaren ostatua

Konexiorik gabe erabilgarri
1590
0
Alojamiento del peregrino

Pablo Picasso kalea, 17 (herriaren sarreran, Bidearen ondoan)
La Real de la Jara (Sevilla)

654 862 553

atorres [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rocío Gordito eta Antonio Torres

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa Etapa 4

Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa

km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi