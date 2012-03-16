Zilarraren Bidea Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa
Pablo Picasso kalea, 17 (herriaren sarreran, Bidearen ondoan)
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Erromesaren ostatua
Konexiorik gabe erabilgarri
15900
Pablo Picasso kalea, 17 (herriaren sarreran, Bidearen ondoan)
La Real de la Jara (Sevilla)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rocío Gordito eta Antonio Torres
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 4
Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa
km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak