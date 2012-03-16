Via de la Plata Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio
C/ Pablo Picasso,17 (a l'entrada de la localitat, al costat del Camí)
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Allotjament del pelegrí
Disponible sense connexió
15890
C/ Pablo Picasso,17 (a l'entrada de la localitat, al costat del Camí)
El Real de la Jara (Sevilla)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rocío Gordito i Antonio Torres
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 4
Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio
km 34,5
Temps 08H 30’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots